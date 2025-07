Città

SARONNO – “Volati, come una sirena nella notte”. Così potrebbero essere riassunti gli ultimi 33 anni di servizio che Gianni Figini caporeparto dei Vigili del fuoco ha dedicato alla città di Saronno, che saluta con emozione per tornare nella sua Como, dove proseguirà l’ultimo tratto della sua carriera.

Il trasferimento al comando dei Vigili del fuoco di Como è previsto per lunedì 7 luglio, ma il congedo da Saronno è già iniziato negli ultimi giorni, con parole che arrivano dritte al cuore di chi lo ha conosciuto: “In questi giorni provo emozioni forti – scrive – dopo oltre tre decenni di emergenze, di esperienze che mi hanno fatto crescere, e soprattutto di lavoro fianco a fianco con colleghi straordinari”.

La sua storia professionale è passata attraverso due sedi: quella storica di via Tommaseo, e poi la nuova, operativa in via Stra Madonna, da dove ogni anno partono oltre 1000 interventi. Un numero che racconta bene l’impegno quotidiano di chi, come lui, ha scelto di mettersi al servizio degli altri.

Il suo ringraziamento va anche alle forze dell’ordine e ai soccorritori con cui ha condiviso situazioni complesse e momenti difficili: carabinieri, polizia locale, Croce rossa e 118. Una squadra silenziosa ma fondamentale, che ogni giorno garantisce sicurezza ai cittadini. “È l’ultimo gradino della mia carriera – spiega – e lo affronto con orgoglio e gratitudine. Torno nella mia città, ma lascio a Saronno un pezzo del mio cuore”.

Un saluto intenso, che chiude un capitolo fatto di impegno, professionalità e passione, e che lascia in città il segno di un legame profondo costruito in oltre trent’anni di servizio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09