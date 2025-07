Città

SARONNO – Una piccola sorpresa dal cielo ha animato il giardino di una famiglia saronnese nei giorni scorsi: un parrocchetto blu è atterrato tra i rami e si è lasciato avvicinare, apparentemente docile e in cerca di riparo.

A dare la notizia è stata Tullia Rizzato, che ha pubblicato un appello sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se“: “Buongiorno, abbiamo ritrovato un parrocchetto blu nel nostro giardino, chiunque lo abbia perso mi contatti. Grazie!”. Un gesto semplice ma di cuore, con la speranza di restituire l’uccellino al legittimo proprietario.

Tra i commenti al post, alcuni utenti hanno suggerito che potrebbe trattarsi di un esemplare domestico fuggito accidentalmente da una gabbia, ma c’è anche chi ha fatto notare un dettaglio curioso: nella zona Prealpi, infatti, sono state segnalate negli ultimi anni vere e proprie colonie di parrocchetti che si sono adattati a vivere nei campi e sugli alberi a ridosso dei palazzi e della ferrovia. Una presenza ormai familiare anche in altre città lombarde.

Non è raro, infatti, che questi coloratissimi uccelli tropicali, in particolare i parrocchetti dal collare, si siano stabiliti in ambienti urbani, resistendo al clima e trovando cibo e riparo tra i rami cittadini. Tuttavia, il comportamento mansueto del volatile ritrovato fa pensare a un animale abituato al contatto umano.

Tullia Rizzato resta quindi in attesa di notizie, nella speranza che il pappagallino blu possa presto tornare a casa. Se qualcuno avesse perso il proprio parrocchetto o avesse informazioni utili, l’invito è a contattarla direttamente tramite il post sul gruppo Facebook.

(foto del parrocchetto)

