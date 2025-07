Città

SARONNO – Anche il meeting di Rimini celebra gli 800 anni della morte del Poverello di Assisi con una grande mostra. E a Saronno gli Amici del meeting in collaborazione con la comunità pastorale Crocifisso Risorto hanno organizzato una serata evento dal titolo “800 anni di una grande avventura” con un protagonista d’eccezione per lanciare la mostra e l’edizione 2025 della kermesse riminese.

Giovedì 10 luglio alle 21 infatti nella splendida cornice della chiesa di San Francesco, Davide Rondoni, scrittore, poeta e autore televisivo terrà un monologo/conferenza sul santo di Assisi. La scelta di Rondoni non è casuale: è stato infatti nominato presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’VIII centenario della morte di San Francesco ed è uno dei maggiori conoscitori della straordinaria figura del Poverello. Anche la scelta della location è significativa: la chiesa di San Francesco è tra le più antiche di Saronno. La sua edificazione attuale risale al 1297 su impulso forse dello stesso Sant’Antonio da Padova. Accanto fu edificato il convento, soppresso in età napoleonica e oggi diventato residenza privata. E’ monumento nazionale dal 1931.

Il progetto della mostra vuole favorire un incontro autentico con frate Francesco, il Francesco “vero”, libero il più possibile dalle mille interpretazioni che nei secoli hanno tentato di appropriarsi di questa figura così attraente. Per fare questo è stato creato un comitato scientifico di prim’ordine, con esponenti del mondo francescano e studiosi che hanno dedicato tutta la vita al Poverello di Assisi. La mostra farà parlare in primo luogo lui, Francesco, attraverso un documento che sarà al centro di tutto il percorso narrativo, il Testamento, che lui stesso aveva pensato per indicare ai suoi frati come avrebbe voluto che camminassero sulle sue orme (o meglio, sulle orme di Cristo). Ripercorrendo tutto il Testamento, lo sguardo andrà anche su Chiara, fedele testimone di Francesco totalmente immedesimata con lui. La scommessa è che lasciando spazio a lui e alle sue nude parole, possa emergere l’incredibile contemporaneità del santo di Assisi.

Al termine della conferenza, sarà possibile degustare gli Amaretti del Chiostro contribuendo liberamente alle spese del meeting.