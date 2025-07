ROVELLASCA – BREGNANO Ha colpito il rivale al volto con il calcio di una pistola, poi si è dato alla fuga: l’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di domenica 6 luglio in via Cavour, si è conclusa con l’arresto di un 36enne albanese e il sequestro di un vero e proprio arsenale nascosto in un garage.

Tutto è iniziato intorno alle 17.30, quando i carabinieri della stazione di Appiano Gentile, supportati dai colleghi di Lurate Caccivio, sono intervenuti per una lite violenta tra due uomini di origine albanese, uno di 36 e l’altro di 26 anni. Secondo quanto ricostruito, la discussione, nata da vecchi rancori personali, è degenerata rapidamente. Il 36enne avrebbe colpito l’altro al volto con una pistola, ferendolo allo zigomo sinistro, e lo avrebbe anche minacciato con l’arma prima di allontanarsi.

L’aggressore è stato rintracciato poco dopo dai militari, ma ha negato ogni responsabilità. Le indagini immediate hanno però condotto a un garage situato a Bregnano, nella sua disponibilità per motivi di lavoro, dove i carabinieri hanno effettuato una perquisizione.

All’interno del box è stato rinvenuto un consistente quantitativo di armi e munizioni: una pistola “Beretta” calibro 9 con matricola abrasa e doppio caricatore, un silenziatore artigianale dello stesso calibro, una pistola “Colt King Cobra” calibro 357 Magnum anch’essa con matricola abrasa, e oltre 200 proiettili di vario calibro.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e violazioni in materia di immigrazione, è stato arrestato in flagranza con le accuse di detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione, minaccia aggravata e lesioni personali aggravate. È stato trasferito in carcere. Proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire la provenienza delle armi sequestrate e accertare se siano state utilizzate in altri reati.

