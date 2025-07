Cronaca

SARONNO – Le forti piogge degli ultimi giorni hanno lasciato il segno anche sulla fauna locale: due piccoli pipistrelli, disorientati e incapaci di volare, sono stati recuperati dai volontari Enpa tra la stazione di Saronno e la zona di Cassina Ferrara. A salvarli è stata l’Enpa di Varese Valle Olona, che ha dato loro un nome affettuoso: “Draculino” per il più piccolo ritrovato nei pressi della stazione centrale, e “Vampirello”, un giovane esemplare rinvenuto a terra nel quartiere Cassina Ferrara.

Entrambi sono stati subito portati al Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) dove riceveranno le cure necessarie per poter essere reintrodotti in natura. Si tratta di due cuccioli, molto giovani e probabilmente separati dalla madre a causa del vento e della pioggia intensa.

Non è la prima volta che, a seguito di eventi atmosferici estremi, i volontari dell’Enpa si trovano ad intervenire per salvare pipistrelli in difficoltà. A luglio dello scorso anno, un baby pipistrello era stato trovato in via Padre Monti e successivamente trasferito al Cras di Vanzago dopo le prime cure. Ad agosto, una femmina adulta della specie Albolimbato, con un’ala spezzata, era stata salvata grazie a una staffetta notturna tra Cernobbio, Fino Mornasco e Saronno.

I volontari di Enpa Saronno vantano una formazione specifica nell’assistenza a questi animali, anche grazie alla collaborazione con centri di recupero specializzati. Alcuni di loro hanno seguito corsi dedicati alla gestione di pipistrelli neonati e feriti, una competenza preziosa in un territorio sempre più soggetto a eventi meteo estremi che mettono a rischio anche la fauna selvatica.

I due nuovi “ospiti” del Cras stanno bene e, con le cure appropriate, potranno presto tornare a volare.

