Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il calciomercato della Caronnese non si ferma e continua con l’acquisto di Domenico Rossi, l’attaccante dei Gear7 della prima edizione della Kings League Italia, la competizione inventata da Gerrard Piquè.

L’attaccante classe 2000 è stato, infatti, uno dei protagonisti della Kings League diventando virale nei social ma precedentemente aveva vestito le maglie della Sestese, Legnano, Pro Patria, Vis Pesaro e Venezia. Un gran colpo, dunque, per la Caronnese che porta a Caronno Pertusella un giocatore, probabilmente, fuori categoria che sarà importantissimo per trasformare in realtà l’obbiettivo Serie D.

Le prime parole in rossoblu di Domenico Rossi: “Ho accettato la proposta di Caronno perché me ne hanno parlato bene come società e poi conosco il mister. Inoltre ho visto i giocatori la scorsa stagione e mi sono sembrati un’ottima squadra, adatta alle mie caratteristiche”. Continua: “Sono un giocatore tecnico e fisico, mi piace inventare e provare l’1 contro 1, peró non tiro mai indietro la gamba quando c’è bisogno e mi sacrifico in fase difensiva se serve”. Conclude sulla sua carriera: “Ho frequentato il settore giovanile tra Pro Patria, Como e Venezia con cui ho avuto la fortuna di esordire e giocare qualche spezzone in serie B e vincere i playoff per il passaggio in Serie A, poi ho fatto un anno in prestito in C alla Vis Pesaro, quindi alla Pro Patria dove purtroppo mi sono rotto il crociato in ritiro. Quando sono rientrato ho fatto parte del Legnano e quest’ultima stagione l’ho vissuta in Eccellenza con la maglia della Sestese”.

(foto da archivio)