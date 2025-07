iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Una serata speciale all’insegna della solidarietà è in programma venerdì 18 luglio alle 20 alla Locanda Alla Collegiata, in via Cardinal Branda Castiglioni 1. L’evento, patrocinato dal Comune di Castiglione Olona, sarà interamente dedicato alla raccolta fondi a favore dell’orfanotrofio Star of Hope, situato a Ngaoundéré, in Camerun.

L’iniziativa è stata promossa da Gaia Bombelli e Alice Girardi, che nel gennaio scorso hanno svolto un’esperienza di volontariato proprio presso la struttura camerunense. Profondamente colpite dalla realtà incontrata, hanno deciso di impegnarsi attivamente per sostenere concretamente i bambini dell’orfanotrofio.

Alla serata parteciperà anche don Mario Morstabilini, parroco in missione a Ngaoundéré, testimone diretto del lavoro quotidiano svolto sul posto.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino il progetto e contribuire a una causa importante, in un contesto conviviale e accogliente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: precedente evento a Castiglione Olona)

08072025