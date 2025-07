SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 7 luglio, spiccano l’intervento straordinario per un sospetto caso di dengue nel quartiere Ronchi di Saronno e l’atto vandalico ai danni dell’auto del sindaco di Rovellasca. Molta attenzione anche ai disagi del trasporto pubblico dopo la notte bianca e al commiato del caporeparto dei vigili del fuoco.

Dopo la notte bianca, alcuni viaggiatori sono rimasti bloccati in stazione a causa della mancanza di informazioni sugli orari dei treni, generando confusione e proteste.

A Saronno è scattata una dezanzarizzazione urgente nel quartiere Ronchi in seguito a un caso sospetto di dengue, con interventi mirati nelle vie più vicine all’abitazione della persona coinvolta.

A Rovellasca è stata danneggiata l’auto del sindaco Sergio Zauli dopo una serie di multe e controlli alla viabilità: “Non mi intimidite”, ha commentato il primo cittadino.

La Robur Saronno ha festeggiato il matrimonio tra Giacomo Maspero e Giulia, con tanti auguri da parte della società e dei compagni di squadra.

Commosso saluto del caporeparto dei vigili del fuoco Gianni Figini, che dopo anni di servizio lascia Saronno portando con sé il ricordo della città.

