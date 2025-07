Comasco

APPIANO GENTILE – Ha minacciato il vicino con una carabina ad aria compressa per questioni di vicinato: un 58enne è stato denunciato per minaccia aggravata dai carabinieri.

L’episodio risale al pomeriggio di domenica 6 luglio e si è verificato ad Appiano Gentile. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione locale, con il supporto dei colleghi di Lurate Caccivio, l’uomo – un pensionato incensurato – avrebbe avuto un’accesa discussione con il vicino di casa, un 42enne, culminata con l’esibizione minacciosa di una carabina ad aria compressa.

L’immediato intervento delle forze dell’ordine ha permesso di chiarire rapidamente quanto accaduto. I carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 58enne, che ha consegnato spontaneamente l’arma, regolarmente detenuta e di libera vendita. Nonostante ciò, è scattato il sequestro del fucile e la denuncia a piede libero per minaccia aggravata.

