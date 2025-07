Politica

SARONNO – “Notte Bianca a Saronno: un evento riuscito, ma con margini di miglioramento grazie alla programmazione territoriale”. Con questo titolo Mauro Rotondi consigliere comunale del Pd riassume il proprio intervento sull’evento di sabato 5 luglio.

“La Notte Bianca di Saronno, svoltasi nei giorni scorsi, ha rappresentato un momento importante per la nostra comunità: una serata di socialità, cultura, intrattenimento e partecipazione che ha animato il centro cittadino, coinvolgendo residenti e visitatori. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione e alla buona riuscita dell’iniziativa, in particolare alle realtà associative, agli operatori economici, ai volontari e ai visitatori soddisfatti”.

Il consigliere Pd non si limita a un generico commento ma analizza la situazione nel dettaglio: “Tuttavia, non possiamo non evidenziare due criticità da risolvere: la prima è che non sia un evento estemporaneo, la seconda è legata alla contemporaneità di eventi simili nei comuni limitrofi. Nella stessa serata si sono svolte, tra le altre, le Notte Bianche a Bregnano e a Ceriano Laghetto e la Festa della Birra a Misinto. Questa sovrapposizione ha inevitabilmente frammentato il pubblico, riducendo la presenza di visitatori, artisti e operatori commerciali in ciascuna manifestazione. Alla luce di ciò, è fondamentale – già a partire dal prossimo anno – avviare un percorso di coordinamento tra le amministrazioni comunali del territorio, finalizzato a una programmazione condivisa del calendario degli eventi. Una maggiore sinergia tra i comuni del circondario permetterebbe di valorizzare al meglio le singole iniziative, evitando sovrapposizioni e garantendo un’offerta più distribuita e fruibile da tutti i cittadini .

La collaborazione intercomunale, in un contesto territoriale così connesso come il territorio saronnese, è una risorsa preziosa da sviluppare con lungimiranza e spirito di squadra tra i Comuni e gli organizzatori coinvolti. Questo atteggiamento può essere utile per la Notte Bianca ma anche per altri eventi di richiamo, culturali, sportivi, commerciali e di intrattenimento. Se l’unione fa la forza i risultati potranno essere migliori per tutti”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09