Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento della consigliere comunale del Pd Daniela Di Dio al primo consiglio comunale

Ho preso parola con emozioni positive, energiche, nobili, che mi attraversano… per ringraziare i cittadini saronnesi che hanno deciso di sostenerci, di spronarci e di sperare insieme a noi e ringrazio la Sindaca Ilaria Pagani che, con umiltà e coraggio, capacità di condivisione e coinvolgimento, amministrerá Saronno i prossimi 5 anni aiutata da Assessori seri ed appassionati.

Dal canto mio, mi impegno, in modo concreto e pragmatico, per dimostrare l’amore per la mia città e i cittadini tutti, consapevole delle preoccupazioni e delle esigenze che i cittadini ci trasmettono e a cui noi consiglieri dobbiamo dar voce.

Amo le parole che iniziano con co-, parole in movimento che dall’IO conducono ad un NOI, e sono quindi contenta di augurare a Saronno un presente ed un futuro fatti di corresponsabilità, comunità, condivisione, coralità, consessi collaborativi, commistioni e coinvolgimento, comprensione e commozione.

Buon lavoro alla sindaca, agli assessori e a noi tutti.

