Le dinamiche del mercato digitale italiano non sembrano voler rallentare. Le ultime stime, contenute nel focus elaborato da Anitec-Assinform, indicano che il settore supererà quota 91 miliardi di euro entro il 2025. Una crescita costante, sostenuta da un’accelerazione tecnologica che non riguarda più solo le imprese native digitali, ma si estende a comparti sempre più eterogenei, dalla manifattura alla sanità, dalla pubblica amministrazione alla logistica.

Siamo dinanzi a un’espansione trainata da alcuni certamente da specifici pilastri strategici, come l’intelligenza artificiale, cyber security, cloud, piattaforme di gestione dei dati e, soprattutto, servizi e strumenti di digital marketing.

Tra questi ultimi, l’investimento in customer experience, analytics e social engagement mostra tassi di crescita a doppia cifra, evidenziando quanto le aziende stiano progressivamente orientando il proprio business sulla conoscenza approfondita dei clienti e sull’interazione personalizzata.

Il digitale, dunque, viene considerato sempre più di frequente come la vera infrastruttura competitiva delle imprese.

Con un livello di innovazione così dinamico e rapido servono necessariamente professionalità capaci di accompagnarla. Non bastano più solo tecnici o sviluppatori, ma più di tutto figure ibride, con competenze trasversali, che spaziano dall’analisi dei dati alla creatività applicata, dalla conoscenza dei canali digitali alla visione strategica.

Il report, in questo senso, sottolinea appunto come l’occupazione nei settori digitali continui a crescere, con una richiesta sempre più marcata di specialisti del marketing online, data strategist, content manager, esperti SEO/SEM, ma anche professionisti in grado di gestire campagne omnicanale, CRM evoluti e percorsi customer-centric.

L’aspetto interessante è che questa trasformazione riguarda anche le PMI, che fino a poco tempo fa restavano marginali rispetto alle dinamiche dell’innovazione.

Adesso sono sempre più presenti e consapevoli dell’importanza di strutturarsi internamente o collaborare con talenti formati, in grado di tradurre obiettivi aziendali in strategie digitali coerenti e misurabili.

La domanda di formazione, dunque, non arriva solo da chi cerca il primo impiego, ma anche da chi è già attivo nel mercato e vuole aggiornare le proprie skill per non restare indietro, tenersi al passo e diventare sempre più competitivo in un mercato professionale così altamente promettente

In questo senso, un percorso formativo di qualità può davvero rappresentare il punto di svolta.

