Città

SARONNO – Piazza Riconoscenza lancia il cuore oltre l’ostacolo e invita i saronnesi e i residenti dei comuni limitrofi a vivere il centro cittadino anche di sera. Dopo il successo della notte bianca, le attività della celebre piazza “della Ciocchina” propongono un’apertura settimanale il giovedì per continuare a tenere viva e animata la città.

A credere nel progetto sono i commercianti della piazza, tra cui il titolare del bar “Il Mago del Caffè”, che hanno deciso di riportare in città le aperture serali del giovedì. Si parte questa settimana, giovedì 10 luglio, ed è già confermata anche l’apertura di giovedì 17 luglio, con la possibilità di aggiungere ulteriori date in caso di buona risposta del pubblico.

Per lungo tempo i giovedì sera sono state una delle attrattive dell’estate saronnese, con negozi aperti e tanti eventi tematici in centro. Dopo la pandemia, a partire dal 2022, l’iniziativa ha iniziato a perdere slancio, tanto che negli ultimi anni si è preferito, su input dei commercianti, ridurne la portata fino a sospenderla.

Ora i commercianti della piazza – e si parla anche di possibili adesioni nel resto della città – hanno deciso di scommettere sulla voglia dei saronnesi di trascorrere una serata in centro tra shopping e convivialità.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09