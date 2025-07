Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Saronno civica su apertura di piazza Riconoscenza giovedì.

“Apprendiamo con grande favore e valutiamo molto positivamente la decisione di alcuni commercianti di piazza Riconoscenza di tenere aperti i loro negozi il giovedì sera.

Rilanciare l’attrattività di Saronno è un obiettivo al quale la nostra Amministrazione ha lavorato dal 2020 al 2025, ripartendo praticamente da zero, dopo il disastro Covid.

Rilanciare l’attrattività di una città è un obiettivo che richiede impegno, capacità di innovare, risorse da investire, collaborazione con le forze vive della città e del territorio. Ma anche infrastrutture adeguate a ospitare, in sicurezza, eventi sia all’aperto che al coperto.

Dopo cinque anni di lavoro, i risultati iniziano ad arrivare. Non solo Notte bianca, ma, ad esempio, Festival Rockin e della Poesia; non solo piazza Libertà, ma piazza Amendola, Teatro e parco del Seminario, sempre per esemplificare.

Auspichiamo che altri commercianti, in altre parti della nostra Saronno, seguano l‘esempio dei loro colleghi di piazza Riconoscenza e propongano aperture serali, magari in altre sere della settimana. E che l’Amministrazione continui a fornire loro tutta la collaborazione necessaria.

