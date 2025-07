Eventi

SARONNO – Appuntamento imperdibile per gli appassionati di scacchi: domenica 13 luglio alle 14.30, “Il Chiostro” in viale Santuario 11 ospiterà il grande torneo estivo di scacchi, organizzato dal Csg – Scacchi Saronno con il patrocinio del comune di Saronno.

L’evento è aperto a tutti, con due categorie in gara: Juniores e Adulti. Il torneo si disputerà secondo il sistema svizzero a 5 turni, con un tempo di riflessione di 15 minuti a giocatore.

In palio ci saranno ricchi premi: coppe, medaglie, scacchiere, libri didattici e sacche firmate. Le premiazioni si terranno alle 18.30.

La quota unica di iscrizione è di 1o euro, destinata come contributo a sostegno della Scuola Scacchi Ciechi, un progetto gratuito rivolto all’inclusione.

Per partecipare è obbligatoria la preiscrizione. È possibile contattare il referente Luigi al numero 371 1179430 oppure scrivere a [email protected].

Il Csg – Scacchi Saronno, con sede in via Marconi 5 (adiacente al parcheggio del comune), è da anni un punto di riferimento per gli scacchisti della zona, offrendo: una scuola di scacchi con corsi per vari livelli, un circolo attivo con partite tematiche, tornei sia online che in presenza.

(foto d’archivio)

