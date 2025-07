Città

SARONNO – “Con grande entusiasmo accogliamo la notizia della riapertura delle serate del giovedì in piazza Riconoscenza, una tradizione che torna a vivere grazie all’impegno e al coraggio dei nostri commercianti”.

Così la sindaca Ilaria Pagani e la giunta commentano l’iniziativa dei commercianti di piazza Riconoscenza che hanno deciso, sull’onda del successo della notte bianca, di aprire giovedì sera.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che, con passione e spirito di iniziativa, hanno deciso di “lanciare il cuore oltre l’ostacolo” per animare di nuovo il nostro centro cittadino anche nelle sere d’estate. È un segnale importante di fiducia e di voglia di stare insieme, che parla di comunità, di collaborazione e di amore per la nostra città.

Queste aperture serali rappresentano non solo un’opportunità di rilancio per il commercio locale, ma anche un’occasione preziosa per i saronnesi e per chi vive nei comuni vicini di riscoprire il piacere di passeggiare, incontrarsi, fare acquisti e godersi una serata di convivialità nel cuore di Saronno.

Come Amministrazione siamo al fianco di chi lavora per rendere la nostra città viva, attrattiva e sicura. Sosterremo sempre iniziative come questa, che rafforzano il legame tra cittadini, negozianti e spazi urbani, contribuendo a costruire una Saronno più aperta, accogliente e viva.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, a farsi parte attiva di questo nuovo inizio e a condividere lo spirito di collaborazione e di fiducia che anima i nostri commercianti.

Nei prossimi giorni l’amministrazione avvierà un ulteriore confronto con Confcommercio e il Duc per coordinare e sostenere concretamente le iniziative dei commercianti e dei pubblici esercizi che nei prossimi week end estivi animeranno la nostra città”.

