UBOLDO – Una dozzina di giovani uboldesi si sono trovati ieri, lunedì 7 luglio, per il progetto “Ci sto? Affare fatica”, a cui il Comune di Uboldo ha aderito in collaborazione con la cooperativa Lotta. Si tratta di 5 giorni in cui i ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, lavoreranno in squadra per il proprio comune, imparando a rispettarne gli spazi e prendendosene cura in prima persona.

Per l’occasione, la prima tappa è stata proprio il municipio, in cui hanno incontrato la vicesindaca Laura Raddrizzani.

Alla fine del progetto, che si concluderà il prossimo venerdì 11 luglio, riceveranno un voucher dal valore di 50 euro.

