VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio prosegue nella costruzione della rosa per il prossimo campionato di Serie D confermando due importanti pedine sulle corsie laterali: Riccardo Miconi e Simone Sassi vestiranno ancora il rossoblù nella stagione 2025/2026.

Entrambi i giocatori si sono messi in luce nel corso dell’ultimo campionato, garantendo alla squadra velocità, qualità e grande affidabilità lungo le fasce. Giovani ma già capaci di fare la differenza, Miconi e Sassi hanno convinto staff e società grazie a prestazioni solide, spirito di sacrificio e una buona dose di assist.

Con questa doppia conferma, la Varesina ribadisce la volontà di puntare sulla continuità e sulla valorizzazione dei giovani che hanno già dimostrato di poter fare la differenza in Serie D.

