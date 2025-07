Città

“Una bomba da disinnescare, e il quartiere Prealpi, alla periferia di Saronno, si è completamente vuotato per un giorno intero. Circa duecento famiglie sono state invitate dal sindaco Enrico Mazzini – ma si trattava di un’ordinanza, perciò l’esodo era un obbligo – a lasciare gli appartamenti. Per precauzione, in caso di scoppio, porte chiuse e finestre aperte. Ieri [10 luglio 1984] dalle 8.30 alle 16.30, ora in cui gli artificieri hanno fatto esplodere le due spolette dell’ordigno, dopo averlo vuotato del tritolo, le vie d’accesso erano sbarrate, i palazzi silenziosi mostravano le occhiaie vuote delle finestre”.

Qualche giorno prima, la pala meccanica dell’impresa Cassinetta di Lainate, operante nel cantiere della cooperativa “Ornella”, per l’edificazione di villette a schiera, ha urtato, ad una profondità di circa tre metri, una massa metallica.

Il giornale è “Il Corriere della Sera” di mercoledì 11 luglio, l’articolo è firmato da Ottavio Rossani. Una “pennellata” postatomica (siamo nei primi anni Ottanta) non guasta: “Il cronista cammina nei viali come in una città da «The day after». Le pareti lustre delle torri [i palazzi di Viale Prealpi, dal 26 al 44], le transenne di sbarramento colorate, le poche auto ammesse oltre la cintura di sicurezza parcheggiate in fila, come se fossero state abbandonate frettolosamente, con i finestrini aperti, un silenzio profondo e una luce accecante: spettrale percorso della paura, fino allo sterrato di Via Podgora, dove gli artificieri di Alessandria, al comando del capitano Luciano Ferretti, stanno carezzando l’enorme bomba, residuato della seconda guerra mondiale”. Non ci sono disagi solo per i residenti, anche i viaggiatori abituali e non della linea ferroviaria Saronno-Como vengono trasbordati su autobus nella tratta Saronno-Rovello Porro.

“Carabinieri, vigili del fuoco, vigili urbani: il cordone di sicurezza si chiude anche contro gli ultimi curiosi, e forse incoscienti, cronisti e fotografi. Comincia la fase di «svuotamento» della carica esplosiva: con acido nitrico si praticherà un foro nella corazza di ferro. Poi si inietterà acqua a ottanta gradi che farà «sgorgare» il tritolo disciolto. Quando l’involucro sarà completamente vuoto, il rischio grave sarà superato. Resterà da far esplodere le spolette, che non si riesce a neutralizzare, perché troppo arrugginite”.

Circa duecento le famiglie costrette a “sfollare”: “Il sindaco ha fatto evacuare il quartiere. Più di millecinquecento persone, per le quali è previsto un centro di coordinamento nella scuola di via Toti per ogni evenienza o necessità. Pronte le ambulanze; in attesa le autopompe dei vigili del fuoco. Il consigliere comunale delegato alla protezione civile Enzo Volonté è al centro delle operazioni. Il maresciallo Umberto Mariani ha predisposto i servizi d’emergenza dei carabinieri. Il prefetto Antonio Maiello arriva, controlla, si compiace per l’organizzazione. Il sindaco, con delibera della giunta, ha predisposto un servizio di ristorazione per gli «evacuati» a prezzo popolare: duemila lire a testa in un vicino self-service. Chiedono i «buoni» però solo ventidue cittadini. Ne usufruiscono invece un’ottantina di dipendenti comunali e addetti ai lavori”.

Qualche sbavatura, comunque, nella complessa organizzazione: “Gli artificieri avevano chiesto anche il blocco dello spazio aereo. Qualcosa però non ha funzionato: perché sono passati diversi velivoli, provocando qualche brivido di preoccupazione”.

Ma la bomba? Lunga un metro, quaranta centimetri di diametro, circa duecento chili di peso, anno di fabbricazione 1944. “Un vecchio che abita in una villetta ha raccontato: «Un aereo inglese col motore in avaria, prima di atterrare fortunosamente a Venegono, si liberò del carico di bombe facendole cadere qui a Saronno a bassa quota. Non esplosero. Ce ne sono delle altre sotterrate. Se vogliono cercare…»”.

Bisogna soprattutto che se ne ricordino i proprietari dei terreni, e i potenziali attuatori/trasformatori, degli ultimi terreni vergini della zona, terreni resi “obbligatoriamente” edificabili con una variante puntuale al PGT di qualche mese fa, a seguito di un ricorso al TAR e in seconda battuta al Consiglio di Stato: non sia mai che, a causa della consueta “bulimia edificatoria” saronnese, qualcuno rischi di saltare per aria…

Bibliografia:

– “Una bomba d’aereo di 2 quintali accanto alla ferrovia. La linea Milano-Como dovrà essere interrotta martedì”, in “Corriere della Sera”, 8 luglio 1984, pag. 20;

– “Disagi sulle Nord. Oggi si disinnesca la bomba d’aereo trovata a Saronno”, in “Corriere della Sera”, 10 luglio 1984, pag. 22;

– Ottavio Rossani, “La bomba d’aereo è stata disinnescata dagli artificieri ma per un giorno ha costretto 200 famiglie a «sfollare»”, in “Corriere della Sera”, 11 luglio 1984, pag. 21.

Immagini:

– “Corriere della Sera”, 8 luglio 1984, pag. 20;

– “Corriere della Sera”, 11 luglio 1984, pag. 21;

– Archivio fotografico del comune di Saronno.

2000 battute (più o meno) fuori sacco

Storia locale e storie locali dal passato remoto agli anni più recenti, per provare a interpretare l’attualità rileggendo ciò che è accaduto. Storie e curiosità lette, trovate negli archivi o ascoltate negli ultimi trent’anni. Senza presunzione, cercando di imparare ogni giorno qualcosa in più.