SARONNO – Dopo gli innesti di Lorusso in difesa e Andrea Benedetti nella trequarti, il calcio mercato del Fbc Saronno continua con il ritorno del centrocampista classe 1992 Christian Alvitrez che, dunque, dopo le dodici presenze collezionate durante la prima parte della scorsa stagione con la maglia del Saronno, tornerà a disegnare calcio in biancoceleste allo stadio Colombo Gianetti.

Prima di approdare alla corte del direttore generale Marco Proserpio, Alvitrez ha vestito diverse maglie tra cui quella dell’Oltrepò, Legnano, Gozzano, Chieri, Fiorenzuola, Lavagnese e l’ultima stagione con il Centallo.

Il comunicato ufficiale:

“CHRISTIAN ALVITREZ DEL AGUILA: regia, visione e pulizia tecnica. Il FBC Saronno accoglie Christian Alvitrez Del Aguila, nuovo play di centrocampo. Un metronomo in grado di dare ritmo e ordine al gioco. Firma sul contratto, idee chiare in campo.”

(foto da archivio)

