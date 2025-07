Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Come ogni anno, anche questa volta torna a Caronno Pertusella la Mezzanotte Bianca che dalle 17 di sabato 12 luglio illuminerà e intratterrà con mercatini, musica, giochi e animazione per bambini le strade caronnesi.

La festa, organizzata dal comune di Caronno Pertusella in collaborazione con la Pro Loco e il Distretto del Commercio, inizierà alle 17 e si concentrerà in via Adua, via Dante, via Battisti e corso della Vittoria, luoghi in cui grandi e piccoli potranno divertirsi ed intrattenersi grazie a numerosi mercatini, spettacoli, musica dal vivo con artisti e gruppi, giochi, mostre di moto e auto e stand gastronomici nei quali si potranno assaporare delizie salate e dolci come le frittelle.

(foto da archivio)

