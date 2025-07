Saronnese

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato Prospettive area ex Novatis in merito all’ipotesi che nel sito venga realizzato un data center.

Come Comitato, ci preme innanzitutto ribadire la nostra posizione: il nostro impegno è indirizzato alla riqualificazione sostenibile del sito ex-industriale, secondo criteri ambientali, sociali e urbanistici che tutelino il territorio e migliorino la qualità della vita dei cittadini.

Saturazione del mercato logistico e incertezze sul futuro del sito

Negli ultimi anni, il territorio ha visto sorgere numerose strutture logistiche. In quest’ottica, il mercato appare già saturo e il progetto inizialmente ipotizzato per l’area ex-Novartis – la realizzazione di una piattaforma logistica – risulta sempre meno credibile. Oltre alle forti criticità ambientali e legate all’aumento del traffi co, il progetto è stato dichiarato assoggettabile a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e ha già raccolto posizioni di contrarietà da parte di diversi Comuni limitrofi .

La nuova ipotesi del datacenter: opportunità o rischio?

L’ipotesi, di cui si era già parlato ed è stata rilanciata nelle ultime ore dalla stampa, di un possibile datacenter realizzato da Akno solleva domande e perplessità.

Nessun progetto è attualmente presente sul sito Silvia della Regione Lombardia, strumento ufficiale per la consultazione dei progetti in corso. In assenza di atti pubblici, ci chiediamo con quale legittimità tale informazione sia stata diff usa.

L’impatto ambientale dei datacenter

Pur trattandosi di un’infrastruttura diversa da una logistica, anche un datacenter ha un impatto ambientale non trascurabile. Consuma grandi quantità di energia elettrica e acqua, emette rumore, aria calda e umida, e funziona in modo continuo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, con emissioni costanti. I grandi datacenter possono contribuire signifi cativamente al fenomeno delle “isole di calore” urbane. Inoltre, i generatori di emergenza – previsti per garantire la continuità operativa – non sono normalmente dotati di sistemi di abbattimento degli inquinanti, essendo considerati “di emergenza”, e rappresentano una fonte potenziale di inquinamento.

Degrado come strategia?

Non possiamo non osservare come il progressivo degrado degli edifici della ex-Novartis vada a vantaggio di chi, come Akno, ha interesse a ricostruire da zero massimizzando la volumetria disponibile. Questo è un ulteriore motivo per cui la riqualificazione dell’area va guidata da un progetto pubblico e partecipato, e non lasciata a logiche speculative.

Una proposta proattiva e sostenibile

Il Comitato Prospettive Area Ex Novartis è favorevole alle trasformazioni improntate alla sostenibilità, nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Tra le misure concrete di mitigazione ambientale che proponiamo:

– Utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili

– Istituzione di una comunità energetica locale

– Uso di generatori a fuel-cell al posto dei diesel

– Ampliamento dei parchi del Lura e dei Mughetti

– Interventi di ingegneria naturalistica per integrare gli edifi ci nel contesto paesaggistico

Infine, ricordiamo che un datacenter occuperebbe circa una trentina di addetti, meno rispetto a una logistica, ma con professionalità più qualificate. Anche questo è un aspetto che merita approfondimento in un’ottica di sviluppo territoriale intelligente e sostenibile.

In attesa di chiarimenti ufficiali e della verifica della veridicità delle informazioni diffuse, invitiamo l’Amministrazione comunale alla massima trasparenza e alla collaborazione con le realtà locali. Il recupero dell’area ex-Novartis rappresenta un’occasione irripetibile: va affrontato con visione, rispetto per il territorio e responsabilità collettiva.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09