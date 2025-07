SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 8 luglio, spiccano la proposta estiva per rivitalizzare il centro di Saronno con negozi aperti e convivialità serale, e due episodi di cronaca legati al possesso di armi, uno dei quali con un vero e proprio arsenale. Commuove il salvataggio di piccoli pipistrelli colpiti dal maltempo.

In piazza Libertà a Saronno si punta su un’estate di socialità e negozi aperti grazie al progetto di Riconoscenza che rilancia la sera del giovedì con saracinesche alzate, musica e convivialità.

Una lite per vecchi rancori ha portato alla scoperta di un arsenale impressionante: due pistole, un silenziatore e munizioni nascoste in casa, con l’intervento delle forze dell’ordine.

Ad Appiano Gentile, un pensionato è stato denunciato dopo aver minacciato il vicino con una carabina ad aria compressa in seguito a un diverbio.

Enpa Saronno è intervenuta per salvare alcuni baby pipistrelli rimasti soli e disorientati dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla zona.

