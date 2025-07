Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Obiettivo Saronno sulla Notte bianca.

Come già accaduto nelle scorse edizioni, la Notte Bianca – pressoché l’unico evento di rilievo nell’estate saronnese 2025 – ha avuto un buon richiamo di pubblico. Si tratta di una formula ormai rodata in molte città che, con alcuni aggiustamenti nel corso degli anni, è comunque riuscita a mantenere una sua risonanza, il che fa sicuramente piacere a tutti noi, ma non risolve in alcun modo le innumerevoli problematiche del centro cittadino e la scarsa attrattività che ormai esercita per acquisti e passeggiate serali.

Non ha alcun senso – come dichiarato da Tu@Saronno– isolare un singolo evento e portarlo a paradigma del vivere la città.

Per un sabato sera estivo, con molte vie interdette al traffico veicolare anche per i residenti fin dal primo pomeriggio, i cittadini possono anche organizzarsi per raggiungere il centro a piedi o in bici. Diverso è dover fare i conti con il ritmo frenetico ed i mille impegni della vita quotidiana, in cui spesso è necessario spostarsi in tempi brevi tra luoghi diversi e possibilmente non perdere ore per cercare un parcheggio in cui si deve spesso sostare solo per alcune commissioni veloci.

È inutile nascondersi dietro ad un successo una tantum: nella quotidianità saronnese il parcheggio è un grosso problema ed è l’ostacolo che spesso fa propendere i potenziali clienti del commercio cittadino verso scelte diverse. I parcheggi nelle immediate prossimità del centro storico sono stati progressivamente ridotti negli ultimi cinque anni a guida Airoldi, con il non celato progetto di continuare a limitarli e di ampliare ulteriormente la Ztl.

Il comunicato di Tu@Saronno non fa ben sperare nemmeno per quanto accadrà sotto questo aspetto nei prossimi cinque anni. L’autosilo di Via Milano non è utilizzato volentieri soprattutto dalle donne, per i ben noti problemi di sicurezza che affliggono la nostra città. Quindi parcheggi e sicurezza – due tematiche che avevano un posto centrale nel programma della coalizione civica di Obiettivo Saronno – rimangono due nodi irrisolti e centrali per il futuro della città.

In questo senso si ponevano le nostre proposte di limitate riaperture della Ztl in Via Mazzini ed in Piazza De Gasperi, che in realtà non è una piazza, ma un luogo abbandonato che necessita di un ripensamento ed una riprogettazione profonda, che la salvi dal pericoloso degrado in cui verso allo stato attuale. È molto probabile che anche il commercio potrebbe beneficiare indirettamente da una buona gestione di questi due aspetti. Tra i commercianti i pareri sulla notte bianca sono stati eterogenei: è noto che durante le serate con eventi le ricadute positive delle aperture siano soprattutto per coloro che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, piuttosto che per chi vende abbigliamento ed altri beni di consumo. L’apertura serale dei negozi già da alcuni anni aveva dato segni di stanchezza, tanto da non essere più proposta per iniziativa delle associazioni di categoria da un paio di anni. Prendiamo atto con piacere però del fatto che alcuni esercenti si stanno muovendo con iniziative autonome per provare a ricreare un po’ di movimento serale e restituire ai saronnesi la loro città, cosa che – fino ad ora – l’amministrazione comunale non è riuscita a fare.

Obiettivo Saronno rimane disponibile al fianco delle attività e degli esercenti con il proprio consigliere comunale Novella Ciceroni.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09