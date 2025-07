CARONNO PERTUSELLA – GARBAGNATE – CESATE – È una ragazza di Caronno Pertusella la giovane denunciata insieme a un coetaneo di Cesate per una serie di atti vandalici compiuti nel centro cittadino. L’operazione, denominata “Goal In Town”, ha portato la polizia locale a identificare e segnalare all’autorità giudiziaria i due venticinquenni, ritenuti responsabili di danneggiamento aggravato ai danni di beni pubblici comunali e delle Ferrovie Nord.

Tutto è partito da una serie di scritte con vernice spray, tra cui proprio la dicitura “Goal in town”, comparse sull’asfalto nella zona del Santuario, sui muri della stazione ferroviaria e in altri punti della città. Le segnalazioni arrivate al comando della polizia locale hanno dato il via a un’indagine approfondita, condotta sotto la supervisione del comandante Luca Leone.

Decisivo si è rivelato il sistema di videosorveglianza urbana, che ha permesso di risalire ai due giovani. I filmati sono stati fondamentali per ricostruire i movimenti degli autori e documentare le azioni vandaliche.

Per entrambi i denunciati scatterà anche l’obbligo di ripristino dei luoghi a proprie spese, un provvedimento che punta a responsabilizzare direttamente chi danneggia il patrimonio collettivo.

Il caso si chiude con un annuncio importante sul fronte della sicurezza: la rete di telecamere cittadine sarà presto potenziata con l’installazione di 50 nuovi dispositivi. L’intervento, frutto di una collaborazione tra il Comune di Garbagnate Milanese e il Ministero dell’Interno – Prefettura di Milano, sarà presentato nei prossimi giorni. Un passo ulteriore per rafforzare il controllo del territorio e la tutela della legalità.

