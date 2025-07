Saronnese

CISLAGO – Una comunità commossa saluta oggi, mercoledì 9 luglio, Pierangelo Suigo, storico volontario della Protezione civile e collaboratore del Comune, scomparso nei giorni scorsi. Il funerale si tiene alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove familiari, amici, volontari e cittadini si ritrovano per rendere omaggio a una figura che ha segnato profondamente la vita del paese.

Conosciuto per la sua disponibilità e dedizione al servizio degli altri, Pierangelo Suigo ha rappresentato un punto di riferimento nella Protezione civile locale, partecipando con generosità a ogni emergenza e iniziativa a favore della collettività.

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio, sottolineando la perdita di una persona preziosa: “Profondamente addolorati, ci stringiamo ai familiari di Pierangelo, esempio di impegno civico e di servizio alla comunità”.

Anche il gruppo della Protezione civile ha ricordato con affetto il volontario: “Il suo impegno e la sua dedizione resteranno per sempre un esempio per tutti noi”.

