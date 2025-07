ilTra

VENEGONO SUPERIORE – Un pappagallo color grigio e giallo, probabilmente spaventato dal violento temporale che ha colpito la zona ieri sera, è stato ritrovato questa mattina in via Kennedy, nella frazione Pianbosco.

A recuperarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Venegono Superiore, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti. Il volatile, una calopsitta dall’aspetto docile e in buone condizioni, è stato preso in carico dagli operatori e ora si cerca il proprietario.

L’ipotesi più probabile è che l’animale si sia smarrito dopo essere fuggito dalla propria abitazione in seguito al maltempo. Potrebbe essersi allontanato per il forte rumore dei tuoni, trovandosi poi disorientato nel verde della zona. La polizia locale ha lanciato un appello alla cittadinanza: chiunque riconosca il pappagallo o abbia informazioni utili è invitato a mettersi in contatto con il comando per favorire il ricongiungimento con la famiglia che lo ha smarrito.

📞 Per segnalazioni è possibile contattare direttamente la polizia locale di Venegono Superiore.

