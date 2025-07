SARONNO – Un giovane di 23 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di martedì 8 luglio dopo un’aggressione avvenuta in via Leonardo Da Vinci. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo – di origine straniera – sarebbe stato improvvisamente spintonato da una persona a lui sconosciuta, cadendo a terra. L’episodio, avvenuto attorno alle 19, non avrebbe avuto alcuna motivazione apparente.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, allertata da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che ha soccorso il giovane e lo ha trasportato all’ospedale cittadino per accertamenti. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.

A occuparsi della vicenda sono stati i carabinieri della compagnia di Saronno, giunti in via Da Vinci per avviare gli accertamenti del caso. La vittima non ha saputo fornire indicazioni precise sull’aggressore, né sui motivi del gesto.

Sempre nel corso della serata sono arrivate alcune segnalazioni per una lite con una persona sbattuta contro un muro in via Ferrari. Un episodio a cui hanno assistito alcuni passanti che hanno costretto gli aggressori alla fuga.

