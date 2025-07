Città

SARONNO – Giuseppe Anselmo e Ruta Simkunaite sposi: il matrimonio è stato celebrato lo scorso fine settimana alla tenuta Frizzoni a Torre dè Roveri nella Bergamasca. Sposalizio dunque italo-lituano, di dove è originaria Ruta, per questa coppia saronnese che in tanti conoscono in città. Giuseppe è un volto notissimo della politica locale e provinciale, è il responsabile dell’organizzazione provinciale di Forza Italia e delegato comunale di Forza Italia per Saronno.

Alla cerimonia – davvero dal sapore internazionale – tanti ospiti provenienti dalla Lituania, altri arrivati dal Regno Unito e da altri Paesi, ed ovviamente anche i tanti amici italiani della coppia, da Saronno, dal Varesotto e non solo e molti esponenti politici.

A celebrare il matrimonio un sacerdote decisamente famoso in tutto Italia: il simpaticissimo don Bruno Maggioni, noto come il “prete canterino”, già parroco di Mozzate e comparso molte volte in tv per il suo modo coinvolgente e moderno di approcciare la religione ed i rapporti con fedeli. Durante la cerimonia ha portato alcuni doni agli sposi, dal sacchetto dell’Esselunga ha estratto per Ruta un pacchetto di pasta Barilla, e per Giuseppe uno scolapasta, “per ricordarti di aiutarla in cucina”, ed anche tantissimi ciucci per neonati augurando loro una famiglia numerosa. Ed ha chiuso, dopo il “sì”, coinvolgendo tutti gli invitati nella musica, cantando una delle sue hit, Mamma Maria.

Ma non sono mancati i momenti della tradizione lituana, come il rito del pane che simboleggia abbondanza: gli sposi sono stati chiamati a condividere una pagnotta con un po’ di sale, ed un bicchiere d’acqua, e la consegna del fuoco da parte dei genitori. Poi anche il suggestivo momento in cui tutti gli ospiti lituani hanno insieme cantato l’inno nazionale (il 6 Luglio è la giornata nazionale della Lituania). E quindi musica dal vivo e danze sino a tarda notte per festeggiare una giornata davvero speciale. Ad occuparsi degli sposi Equipe Giuliani per Ruta e Vibes per me e non è mancato un brindisi con il liquore a melograno fornito da La Perla.

