Solaro

SOLARO – La Festa della Birra di Solaro spegne quindici candeline e si prepara a festeggiare alla grande. Per l’edizione 2025, l’organizzazione ha deciso di alzare subito il volume: sul palco della serata inaugurale, il 17 luglio, salirà Povia, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006, pronto a far cantare il pubblico con i suoi brani più noti.

Ma la musica è solo l’inizio. Come sempre, l’evento sarà accompagnato da una ricca proposta gastronomica curata dai volontari del Pensiero Libero, con piatti per tutti i gusti e – ovviamente – una selezione di birre pensata per veri intenditori.

A Solaro e nei dintorni la curiosità per questa inedita apertura è già altissima: i fusti sono pronti, le griglie calde e l’atmosfera promette scintille.

