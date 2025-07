iltra2

VEDANO OLONA – Una serata dedicata alla sostenibilità e al risparmio energetico è in programma giovedì 10 luglio alle 21, nella sala consiliare di Villa Aliverti, in piazzetta della Pace a Vedano Olona. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Enpal, sarà un’occasione concreta per i cittadini per conoscere i vantaggi delle comunità energetiche e gli incentivi legati all’installazione di impianti fotovoltaici.

Durante l’incontro, sarà illustrato come ottenere fino al 40% di rimborso sull’acquisto di un impianto fotovoltaico, grazie a meccanismi di condivisione energetica e a fondi dedicati. Verrà spiegato in modo chiaro e accessibile cos’è una comunità energetica, come funziona e quanto può far risparmiare a livello pratico una scelta di questo tipo.

Il programma della serata prevede:

i saluti istituzionali del sindaco Sergio Mina ,

la presentazione della comunità energetica ,

un momento dedicato alle domande del pubblico ,

e un rinfresco conviviale.

Interverranno esperti del settore fotovoltaico, tra cui:

l’ingegner Emilio Martucci ,

il dottor Angelo Bronzi ,

e la dottoressa Serena Pisano.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire il tema della transizione energetica e ad approfittare dei fondi attualmente disponibili. I promotori sottolineano che i fondi sono limitati, per cui è importante informarsi per tempo e valutare le opportunità offerte.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato: enpal.it/vedano-olona.

