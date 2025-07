Città

CARONNO PERTUSELLA – Una cena insieme per celebrare la memoria, la libertà e la democrazia: torna anche quest’anno la tradizionale Pastasciutta Antifascista, promossa dalle sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 luglio alle 20 al Parco della Resistenza.

La serata rievoca la storica pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943, dopo la caduta del regime fascista. “Un gesto semplice, ma ricco di significato, che si rinnova come momento di condivisione e riflessione sui valori dell’antifascismo e della democrazia. Una ricorrenza all’insegna della condivisione, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi” si legge nella locandina ufficiale dell’evento, organizzato nel contesto degli 80 anni dalla Liberazione.

Il menù della serata prevede pastasciutta offerta da Anpi, grigliata con contorno di patatine e bevande al costo di 15 euro. Per i più piccoli è previsto un menù bambino a 10 euro. Su richiesta anticipata sarà disponibile anche un menù vegano.

L’intrattenimento musicale sarà affidato al gruppo Rewind, che accompagnerà la serata con la propria musica.

Le prenotazioni sono obbligatorie entro martedì 23 luglio, contattando Viviana al 3291261408 oppure scrivendo a [email protected] o [email protected].

L’evento si terrà anche in caso di pioggia grazie alla presenza di una tensostruttura.

(foto archivio)

