Varesotto

VARESE – Alle 16 di mercoledì 9 luglio una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul territorio del comune di Cassano Magnago in via Galvani per liberare un bambino di 13 anni che é rimasto incastrato con un piede nei raggi della bicicletta.

Gli operatori dei pompieri sono giunti in posto collaborando con il personale sanitario al contempo giunto sul posto, hanno liberato il piede utilizzando un attrezzo da lavoro, un tronca bulloni. Il bambino non ha riportato ferite gravi e dunque alla vicenda non è mancato il lieto fine.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: un momento dell’intervento compiuto dai vigili del fuoco a Cassano Magnago nella giornata di ieri)

10072025