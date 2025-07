Calcio

GERENZANO – La Gerenzanese dà il via alla nuova stagione presentando ieri 9 luglio al centro sportivo Enzo Bearzot di Gerenzano i nuovi acquisti, le maglie, le novità e gli obbiettivi per il campionato 2025-2026 che partirà a settembre. Numerosi i presenti, tra questi il presidente Flavio Leardini, il direttore sportivo Guido Gorla, l’allenatore Daniele Porro e la sindaca di Gerenzano Stefania Castagnoli.

Ad aprire l’evento di presentazione per la nuova stagione è proprio il presidente della Gerenzanese Flavio Leardini che, con fiducia, evidenzia la qualità della squadra visti anche i nuovi innesti arrivati dalla sessione attuale di calciomercato: “La nostra è una squadra di qualità, abbiamo preso giocatori da categorie superiori, non faccio previsioni ma penso che sia una squadra che possa fare bene”.

Sul calciomercato continua successivamente il direttore sportivo Guido Gorla: “Abbiamo preso un centravanti da ben 21 reti in prima categoria che, dunque, promette molto bene e abbiamo rifatto il centrocampo. Oltre a puntare sulla qualità sportiva abbiamo puntato soprattutto sulla qualità delle persone perché in uno sport di squadra come il calcio conta il gruppo. L‘obbiettivo dell’anno prossimo è fare meglio dell’anno scorso, diciamo di arrivare a fare i play-off e provare a fare un bel percorso anche in Coppa Lombardia”.

Tra gli interventi anche quello della sindaca di Gerenzano Stefania Castagnoli che ha ricordato l’importanza dello sport nelle piccole comunità come il comune gerenzanese: “Oggi è un’occasione speciale, un momento per ribadire quanto lo sport sia un pilastro della nostra comunità, uno dei temi centrali della nostra amministrazione. La Gerenzanese rappresenta un esempio concreto di passione ed educazione trasmettendo valori come l’appartenenza, il rispetto e l’impegno”.