Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Dal 7 luglio al 4 agosto sarà possibile presentare domanda, esclusivamente per gli alunni residenti a Ceriano Laghetto, per ottenere i contributi economici comunali finalizzati alla riduzione delle tariffe relative alla refezione scolastica della scuola primaria “Don Antonio Rivolta” e alla quota annuale per la frequenza della Scuola dell’Infanzia “Suor Teresa Ballerini” per l’a.s. 2025/2026.

La domanda dovrà essere presentata entro il 4 agosto compilando l’apposita scheda di iscrizione e consegnandola all’ufficio Protocollo del Comune personalmente o via e-mail all’indirizzo protocollo@comun e.ceriano-laghetto.mb.it.

(foto archivio)

