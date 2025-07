Saronnese

CISLAGO – Dopo undici anni alla guida dell’Istituto comprensivo “Aldo Moro”, la professoressa Natalia Basilico conclude il suo percorso professionale con il pensionamento. A salutarla ufficialmente è l’Amministrazione comunale, che in una nota esprime stima e gratitudine per il lavoro svolto e per la collaborazione instaurata con il Comune.

“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alla professoressa Natalia Basilico – dirigente scolastica del nostro Istituto comprensivo – che ha raggiunto il significativo e meritato traguardo della pensione” si legge nel messaggio.

Un riconoscimento che arriva al termine di un lungo percorso nel mondo della scuola, di cui gli ultimi undici anni trascorsi proprio a Cislago come punto di riferimento per l’intera comunità scolastica. “La ringraziamo per il prezioso impegno e per essere stata un punto di riferimento significativo per l’intera comunità”, prosegue la nota.

L’Amministrazione sottolinea come la dirigente sia stata “un’interlocutrice preziosa, con la quale abbiamo potuto instaurare rapporti di collaborazione fattiva”. A conclusione del saluto, un pensiero affettuoso per il futuro: “Un sincero augurio per questa nuova fase della vita”.

