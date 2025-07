Groane

COGLIATE – Un nuovo passo verso un’acqua potabile sempre più sicura è alle porte a Cogliate. A breve infatti inizieranno i lavori per l’installazione di due imponenti filtri a carboni attivi al pozzo di via Donizetti, con l’obiettivo di adeguare l’impianto alle future normative europee in materia di qualità dell’acqua.

L’intervento rientra in un piano di ammodernamento promosso da Brianzacque, il gestore del servizio idrico integrato, che ha stanziato milioni di euro per intervenire su più fronti in tutta la Brianza. L’obiettivo è prepararsi per tempo all’entrata in vigore, prevista per il 12 gennaio 2026, della nuova direttiva Ue che imporrà limiti ancora più stringenti sulla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) nelle acque destinate al consumo umano.

Sebbene l’acqua erogata oggi dai pozzi brianzoli rispetti già pienamente gli attuali standard di potabilità, i parametri futuri richiederanno tecnologie più avanzate per intercettare anche tracce minime di composti indesiderati. Ecco perché, oltre a Cogliate, sono già in corso interventi simili in diversi altri punti di captazione.

Nel caso specifico di via Donizetti, l’autorizzazione comunale è stata rilasciata nei giorni scorsi. I lavori prevedono il posizionamento, all’esterno dell’area del pozzo, di due grandi cilindri filtranti, che entreranno in funzione nei prossimi mesi per affinare ulteriormente il processo di trattamento.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09