Groane

COGLIATE – È stata salutata con un momento di festa in Municipio, ieri pomeriggio, Angela Borghi, responsabile dell’ufficio tributi, che dopo oltre venticinque anni di servizio è andata in pensione. Un momento di commozione e riconoscenza per una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per l’amministrazione e i cittadini.

Angela Borghi ha iniziato a lavorare nel comune di Cogliate il 1 settembre 1998. Originaria del paese, si è distinta per competenza, disponibilità e grande professionalità. A sottolinearlo anche il sindaco Andrea Basilico: “Una brava persona e un ottimo dipendente comunale. Ha sempre svolto il suo lavoro con serietà e impegno, diventando un riferimento per tutti noi”.

La cerimonia si è svolta, mercoledì 9 luglio alla presenza di colleghi, amministratori e cittadini che hanno voluto partecipare per salutarla e ringraziarla. Un’occasione semplice ma sentita, che ha testimoniato l’affetto e la stima nei confronti della dipendente. Alla dipendente un augurio di un futuro sereno e ricco di soddisfazioni, con la gratitudine di tutta la comunità per il lavoro svolto in questi anni.

