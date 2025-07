Città

SARONNO – La “Notte di Note” di sabato 5 luglio, promossa dal Comune di Saronno, da Confcommercio Ascom Saronno e dal Distretto Urbano del Commercio (DUC), con l’organizzazione di Eventificio Srl, si è confermata un successo anche sul fronte dell’attrattività della Città. Spettacoli, musica, shopping serale e street food hanno animato il centro, attirando migliaia di persone.

A confermarlo sono i dati forniti da Confcommercio Ascom Saronno, basati sull’analisi della piattaforma WindTre Analytics, sviluppata da WindTre e Accenture. Questo strumento, utilizzato da Confcommercio Uniascom provincia di Varese, consente di monitorare la frequentazione dei centri urbani grazie all’analisi anonima dei flussi telefonici. L’analisi stima il numero dei visitatori effettivi (escludendo residenti e lavoratori), la provenienza, la durata della visita, le fasce orarie di punta e l’età media. WindTre Analytics è uno strumento che Confcommercio mette a disposizione del territorio, un esempio virtuoso di come la tecnologia possa diventare alleata del commercio di prossimità, rendendo possibile una programmazione più efficace e mirata degli eventi urbani.

Durante la notte bianca a Saronno, sono arrivate 13.013 persone, (escluso i residenti e lavoratori). Un dato che conferma il successo dell’evento. La durata della permanenza è un indicatore importante: quasi sette persone su dieci hanno trascorso oltre 1 ora in città, con un picco di affluenza tra le 21 e le 23, fascia oraria in cui erano presenti oltre il 60% dei visitatori appartenenti alla fascia 18 –24 anni.

Un altro elemento significativo è la composizione anagrafica: il 55% del pubblico era composto da persone tra i 45 e i 64 anni, un target adulto e selettivo, probabilmente alla ricerca di occasioni culturali e di intrattenimento di qualità. Insomma, ciò che rende la serata ancor più significativa è la qualità della presenza: Saronno è stata scelta, frequentata e vissuta.

Ma da dove arrivano queste presenze? L’analisi della provenienza per provincia conferma la capacità di Saronno di attrarre visitatori dalle zone limitrofe: 3.695 da Varese, 3.296 da Milano, 2.694 da Como, 1.958 da Monza Brianza. Un pubblico ampio e diversificato che testimonia l’attrattiva sovralocale della città e la forza delle iniziative promosse, capaci di coinvolgere territori limitrofi e rendere Saronno un punto di riferimento per eventi, cultura e intrattenimento.

