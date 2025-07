Varesotto

VARESE – Oltre 2,4 milioni di euro per le imprese agricole della provincia di Varese. E’ il contributo erogato da Regione Lombardia nell’ambito della programmazione agricola 2024, attraverso la domanda unica del programma di sviluppo rurale, che ha raggiunto il 97,6% del target europeo di spesa entro la scadenza del 30 giugno. A beneficiarne saranno 365 aziende agricole varesine.

“Un riconoscimento concreto a un’agricoltura che è presidio di identità – ha dichiarato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – Il contributo rafforza una visione culturale del territorio. E per questo desidero ringraziare l’assessore Beduschi per il lavoro puntuale e la sensibilità dimostrata verso questa provincia”.

“Non si tratta solo di numeri – ha aggiunto l’assessore – ma di un investimento nella bellezza quotidiana dei paesaggi coltivati, nelle tradizioni contadine che ancora abitano i nostri borghi, nella sostenibilità come valore educativo. In una provincia come Varese, ogni campo coltivato è anche un pezzo di patrimonio”.

“Il sostegno regionale – ha concluso – rafforza la tenuta economica delle imprese agricole, ma soprattutto riconosce il loro ruolo nella custodia del territorio. La cultura passa anche da qui: dai campi, dai saperi antichi, dalla dignità del lavoro quotidiano”.

