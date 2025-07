Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 9 luglio, spiccano l’originale matrimonio celebrato da don Bruno, i momenti di tensione tra retrostazione e Matteotti e le preoccupazioni sul futuro dell’ex area Novartis. A catturare l’attenzione anche due giovani denunciati per imbrattamento e l’attesa per la Mezzanotte bianca di Caronno Pertusella.

A Saronno, Giuseppe e Ruta hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia officiata da don Bruno, il “prete canterino”, che ha animato la celebrazione con la sua consueta allegria.

Due giovani, uno di Caronno e uno di Cesate, sono stati denunciati dai carabinieri per aver imbrattato muri e strutture pubbliche; saranno obbligati a ripulire quanto danneggiato.

Sempre a Saronno, in due diversi episodi avvenuti tra la Retrostazione e il quartiere Matteotti, si sono registrate liti e aggressioni che hanno portato un 23enne al pronto soccorso.

Il comitato cittadino ha espresso preoccupazione per l’arrivo di un data center nell’ex area Novartis, chiedendo maggior trasparenza sul progetto e chiarimenti su impatti e benefici.

Cresce l’attesa a Caronno Pertusella per la Mezzanotte bianca: sabato il centro si animerà con musica, intrattenimento e negozi aperti per una serata all’insegna della festa.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09