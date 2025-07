Città

SARONNO – Aumenta il prezzo del biglietto sul Malpensa Express. A dare la notizia è il consigliere regionale del Partito Democratico, Samuele Astuti, che punta il dito contro la decisione della giunta lombarda contenuta in una delibera approvata il 7 luglio. “Dal primo agosto il biglietto del Malpensa Express costerà di più: la giunta lombarda ha deciso di fare un bel regalo estivo a chi parte per le vacanze e soprattutto a chi sceglie il treno”

Dal primo agosto, infatti, le tariffe per raggiungere lo scalo di Malpensa subiranno un rincaro: “Si tratta di un aumento di due euro, da 13 a 15, per i tragitti più lunghi, come per esempio da Milano e Varese – spiega Astuti – e di un euro per tutti gli altri”. Il provvedimento riguarda tutti i collegamenti ferroviari con origine, destinazione o transito nella stazione di Malpensa Aeroporto.

Secondo il consigliere dem, la scelta rappresenta un passo indietro in termini di sostenibilità ambientale. “Una decisione grave – attacca– che continua l’opera sistematica di Regione Lombardia per disincentivare l’uso del trasporto pubblico a vantaggio dell’automobile. Aumentare il costo di un servizio strategico per i collegamenti con l’aeroporto, anziché potenziarlo o incentivarlo, è l’ennesima dimostrazione di quanto questa giunta sia ancora indietro rispetto a qualsiasi idea di mobilità sostenibile, proprio in un momento in cui la transizione ecologica e la lotta all’inquinamento dovrebbero essere una priorità assoluta”.

Astuti sottolinea anche la mancanza di comunicazione all’utenza: “A quanto risulta, sul sito di Trenord ancora non c’è alcuna comunicazione in merito. Sarebbe il caso che si affrettassero a darne notizia, aggiornando i sistemi di vendita, per evitare sorprese a chi si appresta a partire”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09