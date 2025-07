Città

SARONNO -MILANO – Malpensa Express, Trenord replica alla notizia dell’aumento del costo dei biglietti del Malpensa Express. Dopo le critiche dell’esponente Pd Samuele Astuti sull’aumento del biglietto del Malpensa Express, Trenord interviene per chiarire le motivazioni e illustrare i potenziamenti in arrivo.

“Malpensa Express è il collegamento aeroportuale con l’offerta più ampia in Italia: per tutta la giornata dalle 4 di mattina alla 1 di notte offre una corsa ogni 15 minuti per direzione fra l’Aeroporto di Malpensa e Milano”. L’azienda sottolinea l’estensione dell’orario nei mesi estivi: “Per l’estate 2025 nei prefestivi e festivi l’orario del servizio è stato esteso dalle 3 alle 2 di notte, per agevolare ulteriormente la scelta del treno da parte dei turisti”. E proseguono: “In questi giorni debutteranno sulla linea da/per Milano Centrale i nuovi treni Caravaggio aeroportuali, che già circolano sul collegamento da/per Milano Cadorna”. Si tratta, prosegue Trenord, di “convogli performanti, confortevoli, sostenibili, adatti a grandi flussi come quelli che si registrano su Malpensa Express, in continua crescita: nei primi mesi del 2025 i viaggiatori giornalieri sono 14.500; il 4% in più rispetto al 2024”.

Quanto all’aumento del ticket, l’azienda precisa: “Dal 1° agosto il costo del biglietto da Milano a Malpensa passerà da 13 a 15 euro. Saranno rimodulate di conseguenza le tariffe fra le stazioni intermedie e l’aeroporto. È il primo adeguamento tariffario aeroportuale dal 2016”.

Trenord difende la competitività delle sue tariffe: “Oggi la tariffa/km del Malpensa Express – pari a 0,27 euro – è la più bassa in Europa, dove la media è di 0,73 euro. Dal 1° agosto, la tariffa/km sarà di 0,31 euro, rimanendo inferiore a quella di altri servizi ferroviari aeroportuali comparabili in Italia e nel resto d’Europa”.

Infine, viene spiegato come verranno impiegate le risorse ricavate: “L’aumento del ticket, a carico dei viaggiatori occasionali aeroportuali, consentirà un’ulteriore evoluzione della qualità del servizio; ne trarranno beneficio anche clienti che utilizzano il collegamento per spostarsi su destinazioni diverse dell’aeroporto, che non vedranno invece variare il costo di biglietti e abbonamenti”.

