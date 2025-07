Sport

SARONNO – Ottime notizie da Grosseto, dove nello scorso fine settimana si sono disputati i campionati Italiani Promesse/Juniores individuali. La Osa Saronno Libertas, che si è presentata al via con oltre 20 atleti qualificati grazie al minimo, è riuscita a vincere due ori nella giornata di sabato 5 luglio grazie alla staffetta 4×100 Promesse Bullani/Cappelletti/Trento/ Antonietti (40.12) e alla riconferma di Vittoria Radaelli nel salto con l’asta Promesse (3,90).

Per il resto, molti buoni piazzamenti entro i primi 10 posti, come il 4° di Jacopo Risi nei 3000 siepi J con qualche rimpianto; il 6° di Filippo Cappelletti nei 200 P (con uno strepitoso 20.78 in semifinale che è stato il terzo tempo di giornata, oltre che il PB), della 4×100 J femminile Guasco/ Fiammeni/Beccegato/Cattaneo, di Martina Bari nell’asta J e di Federico Cristofaro nel lungo; l’8° dei martellisti P Federico Migliano e Margherita Sala, il 9° della 4×400 P maschile Sala/Verzì/Antonietti/ Costalunga e di Riccardo Burani nel peso J.

Grandi soddisfazioni a cui fanno da contraltare altri risultati che purtroppo hanno risentito di infortuni e sfortune. Come per esempio nel caso della caduta di Alessandro Carugati a 50 metri dall’arrivo, in finale sui 400 piani, che ha privato OSA di un’altra medaglia e che ha purtroppo impedito al forte multiplista di prendere parte alla 4×400. Oppure di Elisa Piuri, caduta al penultimo giro nei 3000 siepi, o della 4×400 Juniores femminile, squalificata per invasione di corsia.

(foto Fidal)

