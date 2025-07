ARESE – Un normale controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un pensionato di 71 anni, residente nella zona di Rho, trovato in possesso di oltre 300 grammi di cocaina, tra auto e abitazione.

È accaduto nella mattinata di mercoledì 19 giugno. Durante un posto di controllo sul territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Rho hanno fermato un’autovettura alla cui guida c’era l’anziano. L’uomo, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento agitato e nervoso, tale da insospettire i militari che hanno deciso di approfondire il controllo.

All’interno del cruscotto del mezzo sono stati trovati 12 sacchetti contenenti complessivamente oltre 160 dosi di cocaina, per un peso totale di circa 60 grammi.

Il ritrovamento ha spinto i carabinieri a estendere la perquisizione anche all’abitazione del 71enne, situata non lontano dal luogo del fermo. Qui, i militari si sono trovati di fronte a una vera e propria centrale per il confezionamento della droga: sono stati rinvenuti oltre 250 grammi di cocaina, frullatori, bilancini di precisione, strumenti per il taglio della sostanza e bustine pronte per l’imballaggio.

In totale, tra quanto trovato in auto e in casa, sono stati sequestrati circa 310 grammi di cocaina.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Milano, è stato accompagnato al Tribunale per l’udienza di convalida. Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi.

Si ricorda che la presunzione di innocenza vale per ogni persona sottoposta a indagini preliminari, da considerarsi non colpevole fino a eventuale condanna definitiva.

