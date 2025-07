Groane

COGLIATE – “L’Amministrazione reintrodurrà il servizio di scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico… a Ceriano Laghetto. Partiranno i nuovi servizi di pattugliamento straordinario serale e notturno a cura della Polizia Locale… a Ceriano Laghetto. Parte il cinema all’aperto gratuito… a Ceriano Laghetto.”

Giocano con l’ironia i consiglieri comunali della lista civica di Cogliate per far emergere la mancanza di servizi da parte dell’Amministrazione Comunale. Il paragone effettuato dal gruppo Progetto in Comune è con la vicina Ceriano Laghetto, dove “c’è un’Amministrazione che ha deciso di investire risorse e potenziare i servizi: viene richiesto un contributo economico ai cittadini, ma il Comune offre un ritorno in termini di servizi e cura nei confronti delle esigenze delle persone, nell’ambito della sicurezza, del sociale e della cultura.”

“A Cogliate invece?” si domandano gli esponenti della civica di minoranza. “A Cogliate no, le tasse aumentano ma i servizi vengono tagliati.”

“Anche a Cogliate il trasporto scolastico era stato eliminato dalla Giunta leghista – ricorda la consigliera Annamaria Uboldi – E anche a Cogliate è aumentata l’addizionale Irpef. Ma chissà come mai in un Comune ci sono servizi che vengono ripristinati, nell’altro no. I cittadini pagano più tasse, i servizi diminuiscono, le opere pubbliche rimangono a metà.”

Secondo la civica Progetto in Comune “amministrare con più cura è possibile, Cogliate merita di meglio.”

