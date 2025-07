Città

SARONNO – Si è concluso il primo luglio il corso per Ausiliario socio assistenziale (Asa) organizzato a Saronno, con risultati che testimoniano l’efficacia del percorso: tutti e 14 i corsisti sono stati promossi e il 95% di loro ha già ricevuto un’offerta di lavoro.

Avviato a dicembre 2024, il corso ha previsto un totale di 800 ore suddivise tra teoria (350 ore), tirocinio pratico (350 ore) ed esercitazioni (100 ore). Un iter formativo intenso, pensato per offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Ial Saronno (Istituto per l’apprendimento e il lavoro), l’agenzia per il lavoro Synergie Italia e la fondazione Renato Piatti onlus. Una rete sinergica che ha unito formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, rispondendo in modo concreto alle esigenze del settore socio-sanitario, sempre più alla ricerca di personale preparato e motivato.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla: ☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048 ☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn ☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09