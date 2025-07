Cronaca

SARONNO – Le ha strappato dal collo la collanina d’oro mentre stava rientrando a casa, a pochi passi dalla sua abitazione nel quartiere Retrostazione. È il drammatico episodio vissuto da una donna saronnese nella serata di mercoledì 9 luglio, vittima di uno scippo che l’ha scossa profondamente.

La donna, appena scesa dal treno proveniente da Albairate, stava tornando a casa a piedi dopo una giornata di lavoro. Mancavano pochi minuti alle 22 quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo – descritto come di origine nordafricana – che le ha afferrato con forza la collana strappandola di dosso. “Mi sono spaventata da morire”, ha raccontato la vittima.

Dopo lo scippo, il malvivente si è rapidamente allontanato, facendo perdere le proprie tracce. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine e sarà oggetto di indagini, anche con l’eventuale supporto delle telecamere di videosorveglianza della zona, per risalire all’identità dell’autore del gesto.

Il messaggio della vittima è anche un appello accorato alla comunità: “Volevo avvisare tutte le donne, tutte le persone, che è meglio stare attenti”.

