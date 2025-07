Eventi

SARONNO – Tre giornate all’insegna della musica dal vivo, con un mix di sonorità italiane e internazionali, attendono il pubblico a Saronno nel weekend dell’11, 12 e 13 luglio. Il cuore pulsante dell’evento sarà via Amendola, che si trasformerà per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto dove rock, country e blues saranno protagonisti.

La rassegna, promossa dal comune di Saronno, si presenta come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, con una proposta artistica variegata e la presenza di stand gastronomici curati da Hop Hop Street Food, che porteranno in città alcune tra le più gustose specialità del cibo da strada.

Si parte venerdì 11 luglio con un’apertura tutta saronnese: ad accendere i riflettori saranno i Dune Riders, trio strumentale che unisce atmosfere cinematiche e suggestioni desertiche a influenze surf rock dal sapore vintage. A seguire, spazio alla carica travolgente dei The Mama Bluegrass Band, che porteranno sul palco un country rock grintoso e autentico, capace di coinvolgere fin dal primo riff.

Sabato 12 luglio sarà la volta di Caterina Cropelli, giovane cantautrice trentina che ha già calcato palchi importanti al fianco di artisti del calibro di Carmen Consoli, Cristina Donà, Max Gazzè e Fulminacci. Rivelazione di X-Factor 2016, Caterina presenterà anche il suo brano “Spettinata”, scritto insieme a Gio Evan, un pezzo che racconta con leggerezza e sincerità la bellezza della spontaneità. A condividere la serata ci saranno anche Le Endrigo, band dall’identità musicale irriverente, con testi ironici e un sound che mescola rock, pop-punk e un tocco teatrale che rende ogni loro esibizione uno show a sé.

Gran finale domenica 13 luglio con una doppia proposta tutta da cantare. La serata si aprirà con gli Straight for Straight, un viaggio sonoro che parte da Saronno per toccare i classici del rock e del blues passando idealmente per il Mississippi e Woodstock. A chiudere il festival sarà l’energia tutta al femminile delle Italian Women Tribute Band, il primo spettacolo in Italia dedicato esclusivamente alle grandi voci femminili della musica nostrana. Un ensemble completamente femminile porterà sul palco reinterpretazioni rock di brani iconici di Mina, Gianna Nannini, Loredana Bertè, Elisa, Laura Pausini, Giorgia e tante altre, in uno show potente e coinvolgente che attraversa oltre sessant’anni di storia musicale italiana.

(foto d’archivio)

