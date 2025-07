Cronaca

TRADATE – È stato colto sul fatto mentre cercava di uscire da un negozio con decine di confezioni di antiparassitari per cani e gatti nascoste sotto i vestiti. L’obiettivo? Rivenderle per racimolare qualche soldo. Ma il tentativo di furto è andato male: l’uomo, un trentacinquenne romeno residente a Cislago, è stato bloccato martedì dal personale della sicurezza del punto vendita. Del resto aveva prelevato confezioni per un valore complessivo di mille euro un po’ troppe per sparire sotto gli abiti estivi.

La refurtiva è stata restituita al punto vendita ma il trentenne è stato arrestato e portato davanti al giudice per la direttissima. Durante l’udienza, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto è stato convalidato su richiesta del pubblico ministero, che ha evidenziato un fatto rilevante: sul suo conto pende un mandato d’arresto europeo, emesso dalla Germania, per una rapina in concorso.

La giudice Rossana Basile ha convalidato l’arresto e disposto la liberazione in attesa del processo per il furto, aggiornato all’autunno. Tuttavia, l’uomo non è tornato libero: è stato trattenuto in carcere per il mandato d’arresto internazionale. Dovrà comparire giovedì davanti al giudice di Milano, competente per questo secondo procedimento, come precisato dal suo avvocato Stefano Guidali.

